«Зацеперов» захотели автоматически ставить на учет
Такая мера более эффективная, но пока у органов опеки не хватает ресурсов, заявил подполковник полиции Валерий Свистунов.
При выявлении «зацеперов» зачастую ограничиваются одной профилактической беседой, но гораздо эффективнее было бы ставить таких нарушителей на учет, заявил на пресс-конференции НСН и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов.
«Выявление разового факта "зацепинга" подростком или несовершеннолетним не влечет автоматической постановки на учет. Такое происходит только в случае систематических нарушений. Тогда этим занимаются органы опеки внутренних дел, психологические службы, но только тогда, когда нарушения неоднократные. Иногда ограничиваются только профилактической беседой. А так, конечно, эта мера более эффективная. Правда, органы опеки тоже не могут контролировать все. На это ресурсов просто не хватает», - сказал представитель МВД.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый со своей стороны отметил, что это сложная тема и нельзя ограничиваться только запретами, но признал, что автоматическая постановка на учет могла бы остановить некоторых «желающих».
«Если человек знает, что его поставят [на учет], все равно в биографии будет "пунктик. Где-то он скажется при поступлении в институт или на место работы. Люди должны знать, что это повлечет какую-то ответственность», - считает сенатор.
Ранее подполковник Валерий Свистунов раскрыл статистику по случаям «зацепинга».
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