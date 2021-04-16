«Зацеперов» захотели автоматически ставить на учет

При выявлении «зацеперов» зачастую ограничиваются одной профилактической беседой, но гораздо эффективнее было бы ставить таких нарушителей на учет, заявил на пресс-конференции НСН и.о. начальника Управления охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО подполковник полиции Валерий Свистунов.

«Выявление разового факта "зацепинга" подростком или несовершеннолетним не влечет автоматической постановки на учет. Такое происходит только в случае систематических нарушений. Тогда этим занимаются органы опеки внутренних дел, психологические службы, но только тогда, когда нарушения неоднократные. Иногда ограничиваются только профилактической беседой. А так, конечно, эта мера более эффективная. Правда, органы опеки тоже не могут контролировать все. На это ресурсов просто не хватает», - сказал представитель МВД.