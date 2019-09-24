Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России

24.09.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Казнить нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России»

20 сентября был выпущен из СИЗО актёр Павел Устинов, задержанный ранее по обвинению в применении насилия по отношению к сержанту ОМОНа. Несмотря на уже вынесенный Устинову приговор суда о лишении свободы, защите удалось его обжаловать, чему немало поспособствовала публичная критика приговора со стороны коллег актёра, политиков, правозащитников и даже главы Росгвардии Виктора Золотова. Ранее широкий общественный резонанс также оказал влияние и на другие громкие дела, в которых обвиняемыми были режиссер Кирилл Серебренников и журналист Иван Голунов. И на фоне статистики приведённой уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о снижающемся количестве оправдательных приговоров, которое в 2018 году достигло лишь четверти процента, создаётся впечатление, что единственным способом заставить правоохранительную систему действовать по справедливости оказывается резкая и широкая реакция общественности на то или иное дело.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут действительно ли российская правоохранительная система переживает кризис и какие шаги позволят его преодолеть.

Участники пресс-конференции:

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков;

Член советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод;

Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло;

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Приглашены:

Представитель от Следственного Комитета РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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