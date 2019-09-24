Экс-генпрокурор объяснил, чем отличаются дела Голунова и Устинова
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в пресс-центре НСН рассказал, почему дело журналиста Ивана Голунова оказалось серьезнее, чем у актера Устинова.
Добиться справедливости в суде или после него в России можно только под серьезным давлением общественности, что показали последние резонансные дела – журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова.
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков на пресс-конференции «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России» в пресс-центре НСН рассказал, чем отличаются эти два дела.
«Дела разные. Дело Голунова серьезнее и чреватее. Там были использованы возможности правоохранительной системы к фальсификации доказательств, фальсификации дела, к превращению человека в обвиняемого. Дело Устинова в этом плане было проще. Ухищрения не было, было пренебрежение к самому закону, нежелание исследовать доказательства. Упрекают судью, почему судья не стал смотреть заявленное видео. Но такой же упрек можно обратить и к следователю, и к прокурору», - сказал он.
Напомним, дело журналиста Голунова о наркотиках было закрыто за отсутствием доказательств. Устинова приговорили к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца, однако после общественного резонанса его выпустили под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
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