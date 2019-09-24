Экс-генпрокурор объяснил, чем отличаются дела Голунова и Устинова

Добиться справедливости в суде или после него в России можно только под серьезным давлением общественности, что показали последние резонансные дела – журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова.

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков на пресс-конференции «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России» в пресс-центре НСН рассказал, чем отличаются эти два дела.