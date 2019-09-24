СПЧ: Следственный комитет впору сравнить с неуправляемым монстром

В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России». Правозащитники, бывший судья, экс-генпрокурор и глава полицейского профсоюза обсуждают, почему правоохранительная и судебная система в стране дала сбой.

Член советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод рассказал в пресс-центре, что много вопросов вызывают действия Следственного комитета России.

«Я периодически общаюсь с представителями Генеральной прокуратуры, одно весьма влиятельное лицо жаловалось мне на то, что они не могут поставить под контроль Следственный комитет. Еще один мой знакомый депутат назвал его неуправляемым монстром, который действует на свой страх и риск, не считаясь с правовыми нормами», - сказал он.