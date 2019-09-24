СПЧ: Следственный комитет впору сравнить с неуправляемым монстром
Правозащитник рассказал в пресс-центре НСН, что уже два года не может попасть на прием к председателю СКР Бастрыкину.
В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России». Правозащитники, бывший судья, экс-генпрокурор и глава полицейского профсоюза обсуждают, почему правоохранительная и судебная система в стране дала сбой.
Член советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод рассказал в пресс-центре, что много вопросов вызывают действия Следственного комитета России.
«Я периодически общаюсь с представителями Генеральной прокуратуры, одно весьма влиятельное лицо жаловалось мне на то, что они не могут поставить под контроль Следственный комитет. Еще один мой знакомый депутат назвал его неуправляемым монстром, который действует на свой страх и риск, не считаясь с правовыми нормами», - сказал он.
Правозащитник также пожаловался, что долгое время не может попасть на прием к председателю СКР Александру Бастрыкину.
«Несколько раз я сам пытался через интернет-приемную записаться на прием к Александру Ивановичу Бастрыкину или его заместителям. У меня в течение двух лет это не получается, как у члена президентского совета», - добавил Брод.
Ранее в ходе пресс-конференции экс-генпрокурор России Валентин Степанков рассказал, чем отличаются резонансные дела журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
- СПЧ: Следственный комитет впору сравнить с неуправляемым монстром
- В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
- Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре
- Жена Гармаша опровергла сообщение о его госпитализации