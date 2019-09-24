Экс-сенатор раскритиковал способ назначения судей в России
Бывший судья и экс-сенатор Евгений Тарло в пресс-центре НСН рассказал, что одной из проблем судебной системы в России стали кадры.
Одной из главных проблем в современной судебной системе России стал кадровый вопрос. Судьями зачастую назначаются выпускники заочных факультетов юридических факультетов без необходимого опыта за пределами суда. Такую точку зрения в пресс-центре НСН высказал бывший судья и экс-сенатор Евгений Тарло.
«Вы хотите прийти в суд и увидеть мудрого человека. Мужчина, женщина, умудренный опытом, жизнью, интеллектом человек. Вы его видите – вы ему доверяете. Кого мы сегодня видим в суде? Бывших секретарей судебных заседаний. Весь их жизненный опыт – поступить на заочное отделение юридического института, который ранее был педагогическим, писать протоколы судебных заседаний, в канцелярии работать. Потом становятся помощником судьи, учатся составлять какие-то тексты. А потом она становится судьей. Но так нельзя», - сказал он.
В свою очередь бывший генпрокурор России Валентин Степанков в пресс-центре НСН посетовал на то, что у прокуратуры забрали надзорные функции, из-за чего резко упало качество следствия.
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