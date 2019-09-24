Экс-сенатор раскритиковал способ назначения судей в России

«Вы хотите прийти в суд и увидеть мудрого человека. Мужчина, женщина, умудренный опытом, жизнью, интеллектом человек. Вы его видите – вы ему доверяете. Кого мы сегодня видим в суде? Бывших секретарей судебных заседаний. Весь их жизненный опыт – поступить на заочное отделение юридического института, который ранее был педагогическим, писать протоколы судебных заседаний, в канцелярии работать. Потом становятся помощником судьи, учатся составлять какие-то тексты. А потом она становится судьей. Но так нельзя», - сказал он.

В свою очередь бывший генпрокурор России Валентин Степанков в пресс-центре НСН посетовал на то, что у прокуратуры забрали надзорные функции, из-за чего резко упало качество следствия.

