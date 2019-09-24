Экс-судья призвал провести расследование в отношении судьи по делу Устинова

«Первое, я бы расследовал, почему вдруг судья вынес такой приговор. Судя по всему, похоже, что ему указали. Большую ответственность должен нести тот, кто ему дал эти указания. Вмешательство в правосудие — это преступление против основ нашей государственности. Судья может ошибиться, его должна поправить вышестоящая инстанция. Но тоже — не путём тайных переговоров, выходя куда-то, объявляя перерывы. Наши судьи сейчас не стремятся к всесторонности изучения дела», — посетовал Тарло.

Решить же комплексно проблему правоприменения в России, по его мнению, можно лишь путём реформирования правоохранительной и судебной систем. Ранее в эфире НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков в пресс-центре посетовал на то, что у прокуратуры забрали надзорные функции, из-за чего резко упало качество следствия.



