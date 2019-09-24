Профсоюз полиции: ОМОНовцы без команды не задерживают
Михаил Пашкин на примере дела Устинова рассказал, как происходит задержание участников несогласованных митингов.
Задержания на акциях протеста происходят не стихийно. Решения принимает отнюдь не сотрудник правоохранительных органов, а его руководство и вышестоящие звенья системы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. В качестве примера такого задержания по указке он привёл дело актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам колонии за якобы применение насилия в отношении представителя власти в ходе несогласованного митинга. При этом состава преступления со стороны артиста он не усмотрел.
«Сотрудники ОМОН у нас есть в профсоюзе, они говорят — мы берём тех, на кого нам указывают начальники. А тем указывают из управления “Э” — по борьбе с экстремизмом. И иногда ФСБ. Поэтому самостоятельно они не действуют. В примере дела Устинова я чётко могу сказать, что он не нападал ни на кого — 318 статья, максимум, что ему можно было бы вменить — это сопротивление представителям власти при исполнении ими служебных обязанностей. То есть, он пытался увернуться, когда его задерживали. Но служебные обязанности ОМОНа — охрана общественного порядка. В данной ситуации он не нарушал общественного порядка, поэтому свои служебные обязанности они выполнять не могли. Значит, им просто дали команду его задержать. Может, он действительно был связан с Соболь (незарегистрированный независимый кандидат в МГД Любовь Соболь — прим. НСН), но статьи такой нет — за связь», — подчеркнул Пашкин.
Напомним, 20 сентября был выпущен из СИЗО актёр Павел Устинов, задержанный ранее по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику ОМОНа. Несмотря на уже вынесенный приговор суда о лишении свободы, защите удалось его обжаловать, чему немало поспособствовала публичная критика приговора со стороны коллег актёра, политиков, правозащитников и других публичных деятелей. Поводом для массовой поддержки актёра стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании. Суд по обжалованию приговора намечен на 26 сентября.
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