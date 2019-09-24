Профсоюз полиции: ОМОНовцы без команды не задерживают

24 сентября 201914:00
Алиса Иняхина

Михаил Пашкин на примере дела Устинова рассказал, как происходит задержание участников несогласованных митингов. 

Задержания на акциях протеста происходят не стихийно. Решения принимает отнюдь не сотрудник правоохранительных органов, а его руководство и вышестоящие звенья системы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. В качестве примера такого задержания по указке он привёл дело актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам колонии за якобы применение насилия в отношении представителя власти в ходе несогласованного митинга. При этом состава преступления со стороны артиста он не усмотрел.

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«Сотрудники ОМОН у нас есть в профсоюзе, они говорят — мы берём тех, на кого нам указывают начальники. А тем указывают из управления “Э” — по борьбе с экстремизмом. И иногда ФСБ. Поэтому самостоятельно они не действуют. В примере дела Устинова я чётко могу сказать, что он не нападал ни на кого — 318 статья, максимум, что ему можно было бы вменить — это сопротивление представителям власти при исполнении ими служебных обязанностей. То есть, он пытался увернуться, когда его задерживали. Но служебные обязанности ОМОНа — охрана общественного порядка. В данной ситуации он не нарушал общественного порядка, поэтому свои служебные обязанности они выполнять не могли. Значит, им просто дали команду его задержать. Может, он действительно был связан с Соболь (незарегистрированный независимый кандидат в МГД Любовь Соболь — прим. НСН), но статьи такой нет — за связь», — подчеркнул Пашкин.

Напомним, 20 сентября был выпущен из СИЗО актёр Павел Устинов, задержанный ранее по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику ОМОНа. Несмотря на уже вынесенный приговор суда о лишении свободы, защите удалось его обжаловать, чему немало поспособствовала публичная критика приговора со стороны коллег актёра, политиков, правозащитников и других публичных деятелей. Поводом для массовой поддержки актёра стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании. Суд по обжалованию приговора намечен на 26 сентября.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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