Профсоюз полиции: ОМОНовец также не защищён, как и рядовой гражданин

24 сентября 201914:16
Алиса Иняхина

Глава московского профсоюза полиции также заявил НСН, что сотрудников силовых структур натравливают на россиян.

Сотрудники правоохранительных органов России также не защищены от несправедливости, как и рядовые граждане. Об этом в ходе пресс-конференции НСН «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России» заявил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Первый генпрокурор России назвал главные проблемы права в стране

«Вот у нас ОМОНовец из Томска, который шесть раз участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, получил травму, сейчас не может ходить — так его вместо того, чтобы помочь, вывели за штат. И нам пришлось писать бумагу Золотову (глава Росгвардии Виктор Золотов — прим. НСН), чтобы помогли парню. То есть, сотрудник [правоохранительных органов] так же не защищён, как граждане. Их ещё и натравливают на граждан. Здесь единственное, что может помочь — пресса и присяжные заседатели», — заключил Пашкин.

Напомним, ранее глава столичного профсоюза полиции рассказал НСН, как принимается решение о задержании того или иного участника несогласованной акции протеста.

Протесты в российской столице этим летом возникли после недопуска ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В их ходе было задержано более тысячи человек, некоторые из них сейчас являются фигурантами уголовных дел. Особо широкий резонанс приобрело дело актёра Павла Устинова. Подробнее об этом читайте в сюжете НСН.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новоости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОмонМихаил ПашкинЗащита