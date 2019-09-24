Профсоюз полиции: ОМОНовец также не защищён, как и рядовой гражданин
Глава московского профсоюза полиции также заявил НСН, что сотрудников силовых структур натравливают на россиян.
Сотрудники правоохранительных органов России также не защищены от несправедливости, как и рядовые граждане. Об этом в ходе пресс-конференции НСН «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России» заявил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
«Вот у нас ОМОНовец из Томска, который шесть раз участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, получил травму, сейчас не может ходить — так его вместо того, чтобы помочь, вывели за штат. И нам пришлось писать бумагу Золотову (глава Росгвардии Виктор Золотов — прим. НСН), чтобы помогли парню. То есть, сотрудник [правоохранительных органов] так же не защищён, как граждане. Их ещё и натравливают на граждан. Здесь единственное, что может помочь — пресса и присяжные заседатели», — заключил Пашкин.
Напомним, ранее глава столичного профсоюза полиции рассказал НСН, как принимается решение о задержании того или иного участника несогласованной акции протеста.
Протесты в российской столице этим летом возникли после недопуска ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В их ходе было задержано более тысячи человек, некоторые из них сейчас являются фигурантами уголовных дел. Особо широкий резонанс приобрело дело актёра Павла Устинова. Подробнее об этом читайте в сюжете НСН.
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