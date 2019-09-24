Профсоюз полиции: ОМОНовец также не защищён, как и рядовой гражданин

«Вот у нас ОМОНовец из Томска, который шесть раз участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе, получил травму, сейчас не может ходить — так его вместо того, чтобы помочь, вывели за штат. И нам пришлось писать бумагу Золотову (глава Росгвардии Виктор Золотов — прим. НСН), чтобы помогли парню. То есть, сотрудник [правоохранительных органов] так же не защищён, как граждане. Их ещё и натравливают на граждан. Здесь единственное, что может помочь — пресса и присяжные заседатели», — заключил Пашкин.

Напомним, ранее глава столичного профсоюза полиции рассказал НСН, как принимается решение о задержании того или иного участника несогласованной акции протеста.

Протесты в российской столице этим летом возникли после недопуска ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В их ходе было задержано более тысячи человек, некоторые из них сейчас являются фигурантами уголовных дел. Особо широкий резонанс приобрело дело актёра Павла Устинова. Подробнее об этом читайте в сюжете НСН.

