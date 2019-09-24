Профсоюз полиции: Сотрудники платят деньги, чтобы отстоять свои права

«В ГУВД Москвы проводился опрос анонимный: платили ли вы деньги экспертам, в прокуратуру, Следственный комитет. Мне Якунин (Анатолий Якунин, экс-глава МВД по Москве - НСН) лично показывал отчет в одном из подразделений московского главка. 15% сотрудников написали, что они платят в прокуратуру. В Следственный комитет платят за возбуждение уголовное дело по статье 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) или 319 (Оскорбление представителя власти)», - сказал он.

Ранее экс-судья и бывший сенатор Евгений Тарло рассказал в пресс-центре НСН, почему одной из главных проблем в российской судебной системе стал подбор кадров.

