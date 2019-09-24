Первый генпрокурор России назвал главные проблемы права в стране
Валентин Степанков назвал в эфире НСН ярким примером такого разрыва попытку привлечения участников несогласованных акций протеста в Москве к статье о массовых беспорядках.
Проблемы в правоохранительной системе РФ во многом пошли от решения упразднить ряд функций и полномочий в прокурорской работе, заявил в пресс-центре НСН первый генпрокурор России Валентин Степанков во время пресс-конференции на тему: «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России».
Сегодня, по его словам, мы имеем как следствие низкий уровень контроля, квалификации следователей, и главное — разрыв между буквой закона и правоприменительной практикой. Ярким примером тому, по его словам, стало возбуждение уголовного дело по статье «массовые беспорядки» после ряда мирных акций протеста в столице этим летом.
«Во-первых, это недостаточная квалификация на стадии расследования — следователей, дознавателей. Происходит разрыв самого закона и правоприменения. Один из последних ярких примеров, когда было принято решение следственными органами о возбуждении уголовного дела по московским событиям по статье о массовых беспорядках. Когда любой, даже начинающий студент, открывает УК РФ, читает статью о массовых беспорядках, и понимает [что она не соответствует наблюдаемому сейчас]. Возникает вопрос: почему так возможно? Это и недостаточность квалификации, и отсутствие действенного прокурорского надзора. Но здесь не всё так просто, потому что было в своё время принято ошибочное политическое решение — при создании самостоятельного Следственного комитета были упразднены многие функции и полномочия прокурорского надзора на стадии предварительного расследования. Это сказалось и на квалификации и качестве расследования, и на сроках самого расследования. И третье, проблема самостоятельной ветви власти — судебной. Насколько она независима и самостоятельная в своих суждениях», — перечислил экс-генпрокурор проблемы правоохранительной системы.
Напомним, летом 2019 года в столице прошёл ряд несогласованных акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Они сопровождались массовыми задержаниями, ряд лиц стали фигурантами уголовных дел. В последнюю неделю особый резонанс приобрело дело Павла Устинова, актёра, приговорённого к 3,5 годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти. 20 сентября актёр был выпущен из СИЗО после громкой кампании в его поддержку со стороны театрального сообщества и ряда публичных фигур. Поводом к тому послужило распространённое в сети видео, на котором можно увидеть, что Павел Устинов не оказывал сопротивления при задержании.
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