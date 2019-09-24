Первый генпрокурор России назвал главные проблемы права в стране

Проблемы в правоохранительной системе РФ во многом пошли от решения упразднить ряд функций и полномочий в прокурорской работе, заявил в пресс-центре НСН первый генпрокурор России Валентин Степанков во время пресс-конференции на тему: «Сажать нельзя помиловать: Кризис правоохранительной системы в России».

Сегодня, по его словам, мы имеем как следствие низкий уровень контроля, квалификации следователей, и главное — разрыв между буквой закона и правоприменительной практикой. Ярким примером тому, по его словам, стало возбуждение уголовного дело по статье «массовые беспорядки» после ряда мирных акций протеста в столице этим летом.