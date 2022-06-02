07.06.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рубль крепчает – автомобиль дорожает?»

Машины в России оказались одними из самых дорогих в мире, и речь идет далеко не о премиальном сегменте. Серьезное укрепление российской валюты привело к парадоксальной ситуации на автомобильном рынке. Казалось бы по логике цены на авто должны были пойти вниз, но ситуация отнюдь иная – прайс-листы только растут. Взрывной рост цен на машины, который начался в прошлом году, только ускорился на фоне санкций и логистических проблем. Для примера в России Корейский Hyundai Solaris сегодня стоит $24 714 по нынешнему курсу рубля. В США ближайший родственник Solaris - Hyundai Accent продается за $16 645, а в Китае и вовсе за $11 117. Что касаемо отечественного автопрома, то ситуация здесь тоже не самая лучшая - выпуск легковых автомобилей сократился в России почти в 7 раз, а запасы новых авто могут закончиться уже до конца лета 2022 года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему при укреплении рубля растут цены на авто?

Сколько сегодня в среднем стоит новый автомобиль в России?

Какие марки авто на рынке наиболее доступны?

Какие авто бренды могут полностью покинуть Россию?

Какова ситуация на вторичном авто рынке?

Как сегодня рынок автозапчастей адаптировался к введённым санкциям?

Какие авто новинки ожидают Россию в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

Сергей Плетнев управляющий директор бренда BMW ГК Автодом;

управляющий директор бренда BMW ГК Автодом; Игорь Моржаретто заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



