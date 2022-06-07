«Чтобы ездила!» Россияне отказываются от покупок машин дороже миллиона
Чаше всего покупают корейские автомобили, а популярность BMW варьируется от новых до максимально старых моделей, сказал в эфире НСН Олег Коваленко.
На фоне дефицита новых автомобилей россияне стараются покупать очень дешевые машины, сказал на пресс-конференции в НСН руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко.
«У нас две тенденции. Стали запрашивать автомобили в бюджете до 500 тысяч рублей. Такого не было два года, поскольку люди перешли на сегмент в районе 1 млн рублей. Сейчас таких запросов много в пропорции от того, что приходит. Людям не важно, какая модель, они пишут: "Чтобы ездила и проезжала хотя бы тысячу километров"», - сказал Коваленко.
По его словам, лидерами продаж сейчас являются корейские автомобили, при этом есть и те, кто хочет купить Porsche.
«Следующий шаг - люди хотят найти машины стоимостью около миллиона рублей. Здесь две категории людей. Одни адекватно понимают рынок и пытаются найти Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris, а вторая категория хочет за миллион не ширпотребные машины, а "что-то интересное". Лидеры – это корейцы: Kia, Hyundai, а также Volkswagen Polo и Skoda. В сегменте дороже 2 млн рублей лидирует Mazda, из немецких автомобилей BMW – и новые поколения и максимально старые. И в премиальном сегменте Porsche ищут точечно», - отметил руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI.
Со своей стороны, управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев говорил НСН, что средняя стоимость новых автомобилей BMW, Audi и Mercedes сейчас превышает 5 млн рублей.
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