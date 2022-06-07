«Рынок сжался в 10 раз»: Автодилеры предупредили россиян, что цены на машины «не упадут никогда»

При этом он развеял иллюзии тех, кто надеется на падение цен на новые автомобили.

«Люди живут прошлыми ценами и надеются, что сейчас что-то произойдет и цены откатятся назад. Но, к сожалению, назад мы уже не вернемся, реальность изменилась, не будет такого изобилия новых автомобилей, которое было до пандемийных времен. Этого не будет никогда, подорожало все. Если мы смотрим на премиальные бренды, – BMW, Audi и Mercedes, - средняя стоимость автомобилей сегодня за 5 млн рублей», - сообщил управляющий директор бренда BMW ГК Автодом.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто говорил НСН, что сегодня из двадцати автозаводов в России «работают только полтора».

