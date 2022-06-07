«Рынок сжался в 10 раз»: Автодилеры предупредили россиян, что цены на машины «не упадут никогда»
Многие модели «вымываются» и остаются единичные экземпляры, при этом цены премиальных брендов пробили 5 млн рублей, сказал в эфире НСН Сергей Плетнев.
Рынок продаж автомобилей в России сжался в десять раз, модели исчезают и распродаются остатки, сообщил на пресс-конференции в НСН управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев.
«Предложение крайне ограничено. Фактически расторговываются остатки, которые были завезены в Россию до известных событий и которые находились на складах. Рынок сжался примерно в 10 раз. Количество доступных к продаже автомобилей сокращается с каждым днем, "вымываются" многие модели, по некоторым позициям остаются единичные экземпляры и конечная стоимость контракта по этому автомобилю обусловлена желанием продавца и большим желанием покупателя этот экземпляр получить. Других поступлений нет, и дилеры вынуждены поддерживать жизнедеятельность на фоне десятикратного падения объема продаж где-то увеличением маржи», - сказал Плетнев.
При этом он развеял иллюзии тех, кто надеется на падение цен на новые автомобили.
«Люди живут прошлыми ценами и надеются, что сейчас что-то произойдет и цены откатятся назад. Но, к сожалению, назад мы уже не вернемся, реальность изменилась, не будет такого изобилия новых автомобилей, которое было до пандемийных времен. Этого не будет никогда, подорожало все. Если мы смотрим на премиальные бренды, – BMW, Audi и Mercedes, - средняя стоимость автомобилей сегодня за 5 млн рублей», - сообщил управляющий директор бренда BMW ГК Автодом.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто говорил НСН, что сегодня из двадцати автозаводов в России «работают только полтора».
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