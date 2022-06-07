«Работает полтора завода»: Российский авторынок остался без машин и покупателей
Из двадцати автозаводов в России сегодня работают только полтора, сказал в эфире НСН Игорь Моржаретто.
На российском рынке новых автомобилей сложилась патовая ситуация, когда не хватает и машин, и покупателей, сказал на пресс-конференции в НСН автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
«Ситуация тяжелая. Связано это, в первую очередь, с дефицитом автомобилей. На рынке новых автомобилей эта ситуация особенно острая. Непонятно, когда будут поступления по большинству марок. Большинство зарубежных компаний приостановили или вообще прекратили деятельность в России. На сегодняшний день из 20 автомобильных заводов в России работают полтора. Работает только китайский завод Haval в Тульской области и завод УАЗ – не в полную силу, но работает. Все остальное стоит, и в связи с дефицитом и неопределенностью курса рубля у нас случилась патовая ситуация. Я такой ситуации на нашем рынке за 20 лет не припомню», - признался Моржаретто.
По его словам, те, кто хотел купить машины, это уже сделали, а остальных смущают высокие цены.
«Сначала был март, когда безумно взлетели цены, но народ хватал последние машины по любой цене, в апреле рынок встал, сейчас он по-прежнему стоит. Те, кто хотел купить машины, уже купил, а те, кто может купить, находятся в сильном раздумье, стоит ли при таких высоких ценах решаться на покупку. Сейчас патовая ситуация – машин не хватает, но самое главное – не хватает покупателей. И сколько это будет продолжаться один Бог знает», - подчеркнул автоэксперт.
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