«Работает полтора завода»: Российский авторынок остался без машин и покупателей

На российском рынке новых автомобилей сложилась патовая ситуация, когда не хватает и машин, и покупателей, сказал на пресс-конференции в НСН автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

«Ситуация тяжелая. Связано это, в первую очередь, с дефицитом автомобилей. На рынке новых автомобилей эта ситуация особенно острая. Непонятно, когда будут поступления по большинству марок. Большинство зарубежных компаний приостановили или вообще прекратили деятельность в России. На сегодняшний день из 20 автомобильных заводов в России работают полтора. Работает только китайский завод Haval в Тульской области и завод УАЗ – не в полную силу, но работает. Все остальное стоит, и в связи с дефицитом и неопределенностью курса рубля у нас случилась патовая ситуация. Я такой ситуации на нашем рынке за 20 лет не припомню», - признался Моржаретто.

По его словам, те, кто хотел купить машины, это уже сделали, а остальных смущают высокие цены.

«Сначала был март, когда безумно взлетели цены, но народ хватал последние машины по любой цене, в апреле рынок встал, сейчас он по-прежнему стоит. Те, кто хотел купить машины, уже купил, а те, кто может купить, находятся в сильном раздумье, стоит ли при таких высоких ценах решаться на покупку. Сейчас патовая ситуация – машин не хватает, но самое главное – не хватает покупателей. И сколько это будет продолжаться один Бог знает», - подчеркнул автоэксперт.

