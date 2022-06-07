«Иллюзия растает!»: Автодилеры развенчали миф о «дешевых» машинах за рубежом

Управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН назвал иллюзией мнение о том, что за рубежом сейчас можно купить машины в разы дешевле, чем в России.

«Виртуальный курс нашей валюты создает ложное впечатление, что сейчас, пересчитав прайс в Западной Европе, стоимость автомобиля там в три раза ниже, чем здесь, можно кого-то зарядить, он привезет и официально растаможит. На практике все совсем не так. Обменный курс совсем другой, перевод денег имеет сложности и вся логистика настолько нарушена, что просто так привезти, как это можно было сделать в середине "нулевых", невозможно. Получается, что не так все дешево и просто, и отбивается охота этого сладкого продукта по очень заманчивой цене», - сказал Плетнев.