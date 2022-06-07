«Иллюзия растает!»: Автодилеры развенчали миф о «дешевых» машинах за рубежом
Россияне сейчас на порядок чаще думают о покупке «сладких» авто за рубежом, однако не понимают, что курс рубля виртуальный, сказал в эфире НСН Сергей Плетнев.
Управляющий директор бренда BMW ГК Автодом Сергей Плетнев на пресс-конференции в НСН назвал иллюзией мнение о том, что за рубежом сейчас можно купить машины в разы дешевле, чем в России.
«Виртуальный курс нашей валюты создает ложное впечатление, что сейчас, пересчитав прайс в Западной Европе, стоимость автомобиля там в три раза ниже, чем здесь, можно кого-то зарядить, он привезет и официально растаможит. На практике все совсем не так. Обменный курс совсем другой, перевод денег имеет сложности и вся логистика настолько нарушена, что просто так привезти, как это можно было сделать в середине "нулевых", невозможно. Получается, что не так все дешево и просто, и отбивается охота этого сладкого продукта по очень заманчивой цене», - сказал Плетнев.
При этом он предположил, что в головах россиян сейчас стало на порядок больше запросов о таких «сладостях».
«В головах наших потенциальных покупателей запросов привезти машину с другого рынка сейчас на порядок больше, чем это было до известных событий. По факту таких налаженных каналов сейчас нет, если рынок будет и дальше сжиматься, предложения появятся. Но иллюзия купить машину там гораздо дешевле, чем здесь, растает с первыми такими продажами», - уверен управляющий директор бренда BMW ГК Автодом
Со своей стороны, руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко говорил НСН, что сейчас стало поступать гораздо больше запросов на покупку машин дешевле 500 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Турция готова к содействию вывоза зерна из Украины
- ЦБ РФ с 8 июня повысит порог перевода средств за рубеж для физлиц
- Банковские карты РФ заработают в Запорожской области
- Жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта 12 июня
- Обращение о переводе украинского языка на латиницу зарегистрировано на сайте Зеленского
- В Мариуполе запретили купаться в акватории города
- Обобщающий нормы об иностранных агентах законопроект приняли в первом чтении
- Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты
- Организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи
- Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru