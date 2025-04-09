10.04.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рост заболеваемости холерой на 50%: ожидать ли новой пандемии?»

Число случаев заболевания и смертей от холеры во всем мире увеличилось примерно на 50% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, составив не менее 810 тысяч случаев и 5,9 тысячи смертей в 2024 году сообщили в ВОЗ. Эксперты утверждают, что в 2025 году седьмая пандемия холеры может показать скачок заболеваемости, так как статистические данные последних лет говорят о том, что в этом году стоит ожидать более агрессивного распространения холеры.



В прошлом году только в Ливане было выявлено порядка 40 тысяч случаев холеры, а всего каждый год ею заражаются около 90 тысяч человек. Эти цифры говорят о том, что общая ситуация с заболеваемостью во всем мире может ухудшиться.

Участники пресс-конференции:

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова;

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какова эпидемиологическая ситуация с холерой на сегодняшний день?

Почему холера набирает обороты?

Каким образом сегодня следят за распространением холеры в России?

Как часто случаются летальные исходы?

Как можно заразиться холерой?

Как распознать холеру?

Как защитить себя и своих близких от заболеваний холерой?

На сколько российская медицина продвинулась в лечении этого заболевания?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



