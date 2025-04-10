«Прежде всего это профузный понос, когда пациенты не ощущают позывов. Вода выходит из прямой кишки без участия самого пациента. Также идет нарушение водоэлектролитного баланса. Это не только рвота, но и ощущение выраженной жажды, постоянно хочется пить. Однако вода не дает улучшения, жажда беспокоит практически постоянно. Кроме того, стул при холере напоминает так называемый рисовый отвар. Это признаки, которые наступают примерно через три дня после начала заболевания. До этого симптомы постепенно нарастают. Надо понимать, что для кишечных инфекций особенно опасна именно интоксикация, развитие симптомов в виде выраженной слабости, головной боли, тошноты, рвоты. Жидкий стул — это один из завершающих симптомов. Важно определить, вирусная это природа или бактериальная. От этого зависит и тактика лечения. Хорошо разработана терапия этой инфекции: антибиотики, препараты тетрациклинового ряда, они дают хороший эффект. А дальше восстанавливается водоэлектролитный баланс с помощью физрастворов», — сказала Малинникова.

Ранее Малинникова заявила, что лед может быть источником холеры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

