«Динамика аллергии сейчас будет зависеть от локальной погоды. Все цветущие растения прекратили цветение из-за снега, пыльцы в воздухе практически нет, кроме тех регионов, где ее заносит ветром из более теплых районов. Как только весна вернется, нас ждет резкое обострение респираторных аллергических процессов, поллинозов. Нужно обратиться к аллергологу, узнать, какие препараты подойдут вам для профилактики (капли в нос, капли в глаза, ингалятор, таблетки). Все это нужно приготовить и принимать. Очень хороший метод лечения и излечивания аллергии на пыльцу — это аллергоспецифическая иммунотерапия, или аллерговакцинация. Вакцины есть против практически всех значимых пыльцевых аллергенов. Аллерголог может провести эту вакцинацию», — сказал Болибок.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что российские ученые много лет разрабатывали препарат от аллергии без природного аллергена, вакцина станет новым классом препаратов во всем мире, но действовать будет постепенно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

