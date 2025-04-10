«Лед делают из обычной воды, причем далеко не из бутилированной и не из кипяченой. Надо четко понимать, что, к сожалению, мы неоднократно сталкивались с тем, что фрукты, овощи и даже зеленый лук, который обладает достаточно серьезно бактерицидным действием, хранились во льду и становились источниками инфекции», — сказала Масленникова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте эпидемиологических рисков в мире. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

