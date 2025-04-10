Заражаются фрукты и овощи: Источником вспышки холеры может быть лед

Лед вполне может быть возбудителем холеры, так как он делается не из бутилированной и не из кипяченой воды, сказала НСН Елена Малинникова.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала в пресс-центре НСН о том, что лед может быть источником холеры.

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«Лед делают из обычной воды, причем далеко не из бутилированной и не из кипяченой. Надо четко понимать, что, к сожалению, мы неоднократно сталкивались с тем, что фрукты, овощи и даже зеленый лук, который обладает достаточно серьезно бактерицидным действием, хранились во льду и становились источниками инфекции», — сказала Масленникова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте эпидемиологических рисков в мире. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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