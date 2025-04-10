«Болезнь грязных рук»: Как холера попадает в организм человека
Холера — особо опасная инфекция с высокой смертностью, ее течение может быть очень тяжелым, сказала НСН Елена Малинникова.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала в пресс-центре НСН о том, как холера попадает в организм человека.
«Вспышки холеры происходят в тех регионах, где расположены водные объекты. Механизм передачи — фекально-оральный, а пути передачи бывают водными, пищевыми и так далее. Чаще всего холерный вибрион попадает вместе с водой, потому что он очень долго может существовать в воде, причем как в пресной, так и в соленой, но совсем плохо — в кислой. Иногда моллюски, створчатые, те, кто фильтрует воду, при недостаточной термообработке также могут стать источниками инфекции. В основном, конечно, холера — болезнь грязных рук и грязных лапок (мух), которые переносят свои выделения на различные фрукты и овощи, которые впоследствии термически не обрабатываются. Холера — особо опасная инфекция, так как она может очень тяжело протекать, и ее летальность достаточно высока», — сказала Малинникова.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в Таиланде есть большой риск распространения кишечных заболеваний и холеры после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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