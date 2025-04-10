«Вспышки холеры происходят в тех регионах, где расположены водные объекты. Механизм передачи — фекально-оральный, а пути передачи бывают водными, пищевыми и так далее. Чаще всего холерный вибрион попадает вместе с водой, потому что он очень долго может существовать в воде, причем как в пресной, так и в соленой, но совсем плохо — в кислой. Иногда моллюски, створчатые, те, кто фильтрует воду, при недостаточной термообработке также могут стать источниками инфекции. В основном, конечно, холера — болезнь грязных рук и грязных лапок (мух), которые переносят свои выделения на различные фрукты и овощи, которые впоследствии термически не обрабатываются. Холера — особо опасная инфекция, так как она может очень тяжело протекать, и ее летальность достаточно высока», — сказала Малинникова.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в Таиланде есть большой риск распространения кишечных заболеваний и холеры после землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

