«В 2026 году мы будем выходить на плановые показатели инфляции — порядка 4%. Здесь разрыв может быть, но 4-6% — это все, с чем мы столкнемся до конца года в плане инфляции. Разговор о том, что нас ждут массовое подорожание, бурный рост стоимости самых необходимых товаров, является некорректным. Я бы воздержался от таких тревожных ожиданий. Более того, мы сегодня прорабатываем вопросы, связанные с ростом экономики. В феврале в стенах Госдумы состоится ежегодный отчет правительства. Сейчас уже идет большая работа и со стороны фракций, и со стороны Госдумы в целом», — сказал собеседник НСН.

По данным Росстата, на конец 2025 года сфера услуг вырвалась в лидеры по темпам роста в структуре потребительских расходов. В ряде направлений прирост достиг почти 20%, причем неожиданным «рекордсменом» стала услуга мойки легковых автомобилей.



Между тем в начале 2026 года проявились и инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.



Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство следит за динамикой цен в стране на фоне повышения НДС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

