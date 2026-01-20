Россиянам посоветовали хранить деньги «скучным способом»
Самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет, сказал в пресс-центре НСН Алексей Мокров.
Экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН посоветовал россиянам хранить сбережения на вкладах или в облигациях.
«Рубль сейчас выглядит достаточно собранным, потому что его держит достаточно высокая ключевая ставка в 16%. Деньги дорогие, спрос на валюту утихает. Параллельно на рынок влияет бюджетный механизм. Инфляция ускоряется, рынок начинает закладывать более слабый курс, иначе экономика задыхается от дорогих денег. Мой базовый коридор по доллару на ближайшие недели: от 76 до 82 рублей за доллар. Это логика, это не гадание», — сказал собеседник НСН.
По его словам, самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет.
«Базовая стратегия хранения денег в 2026 году довольно скучная, но рабочая. Это подушка в рублях под высокий процент плюс диверсификация. По факту, это средняя максимальная ставка по вкладам у 10 крупнейших банков. 15,1% годовых — первая декада января 2026 года. Кстати, ровно год назад ставка была 21,7%. Доходность денег упала, но все еще остается высокой. Второй якорь — облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность на средних сроках в январе составляет около 14,6-14,8% годовых. Это конкурент депозиту, но с рыночной ценой. Валюту держать имеет смысл как аптечку для расходов, обучения, поездок, подписок, импортных покупок. Самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет. Сюрпризы — единственное, что у нас стабильно», — добавил эксперт.
По данным Росстата, на конец 2025 года сфера услуг вырвалась в лидеры по темпам роста в структуре потребительских расходов. В ряде направлений прирост достиг почти 20%, причем неожиданным «рекордсменом» стала услуга мойки легковых автомобилей.
Между тем в начале 2026 года проявились и инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году.
