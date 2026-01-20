«Базовая стратегия хранения денег в 2026 году довольно скучная, но рабочая. Это подушка в рублях под высокий процент плюс диверсификация. По факту, это средняя максимальная ставка по вкладам у 10 крупнейших банков. 15,1% годовых — первая декада января 2026 года. Кстати, ровно год назад ставка была 21,7%. Доходность денег упала, но все еще остается высокой. Второй якорь — облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность на средних сроках в январе составляет около 14,6-14,8% годовых. Это конкурент депозиту, но с рыночной ценой. Валюту держать имеет смысл как аптечку для расходов, обучения, поездок, подписок, импортных покупок. Самый главный и самый дорогой способ хранить — держать все в одном месте и верить, что в 2026 году сюрпризов не будет. Сюрпризы — единственное, что у нас стабильно», — добавил эксперт.

По данным Росстата, на конец 2025 года сфера услуг вырвалась в лидеры по темпам роста в структуре потребительских расходов. В ряде направлений прирост достиг почти 20%, причем неожиданным «рекордсменом» стала услуга мойки легковых автомобилей.



Между тем в начале 2026 года проявились и инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году.

