«По данным на начало декабря 2025 года год к году было снижение цен на картофель (около 20%), морковь (7%), яйца (15%), лук (15%), огурцы (около 6%). Все эти позиции в предыдущие годы — 2023 и 2024 — показывали рост. Если мы начнем сравнивать эти показатели с другими показателями по году, например, I квартал, июнь, 1 мая и так далее, то мы увидим совершенно разную картину. Нужно иметь не малые экономические познания, чтобы правильно интерпретировать эти результаты», — сказал собеседник НСН.

По данным Росстата, на конец 2025 года сфера услуг вырвалась в лидеры по темпам роста в структуре потребительских расходов. В ряде направлений прирост достиг почти 20%, причем неожиданным «рекордсменом» стала услуга мойки легковых автомобилей.



Между тем в начале 2026 года проявились и инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал воздержаться от тревожных ожиданий по поводу якобы повсеместного роста цен.

