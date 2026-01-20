«Нам всегда надо ожидать повышения цен, но в разумных пределах. Если не будет повышения цен, а будет из постоянное массовое снижение, то, на мой взгляд, это будет говорить о скором крахе экономики в целом. Не может отрицательная добавленная стоимость появляться! Это значит, что производство и бизнес будут терять деньги, закрывать невыгодные производства и так далее. Все будет схлопываться», — сказал собеседник НСН.

В начале 2026 года проявились инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.



Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году.

