Рост цен необходим: Нулевая инфляция приведет к краху экономики
При здоровой экономике не может быть отрицательной добавленной стоимости, сказал в пресс-центре НСН Алексей Койтов.
Повышение цен в разумных пределах всегда должно быть, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Нам всегда надо ожидать повышения цен, но в разумных пределах. Если не будет повышения цен, а будет из постоянное массовое снижение, то, на мой взгляд, это будет говорить о скором крахе экономики в целом. Не может отрицательная добавленная стоимость появляться! Это значит, что производство и бизнес будут терять деньги, закрывать невыгодные производства и так далее. Все будет схлопываться», — сказал собеседник НСН.
В начале 2026 года проявились инфляционные тенденции: за первые 12 дней общий уровень цен в России поднялся на 1,26%. Особенно заметно подорожала плодоовощная продукция — в среднем на 7,9%. Лидерами роста стали: огурцы — цена взлетела на 21,3%; помидоры — подорожание на 13,6%; картофель — рост на 5,8%.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил НСН, что рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сон и реальность: Как Дэвид Линч стал символом авторского кино
- Россиянам посоветовали хранить деньги «скучным способом»
- Россиян предупредили о коварном влиянии сильных магнитных бурь на сердечников
- Рост цен необходим: Нулевая инфляция приведет к краху экономики
- Какие продукты подешевели сильнее всего
- Путин обсудит с правительством обращения, поступившие на прямую линию
- Заучить не выйдет: Россияне будут сдавать экзамен на права по новым билетам
- Норильский прорыв: Экологи назвали лидеров проекта «Чистый воздух»
- Уловка не сработала: За что Трамп унизил Макрона сливом переписки
- Депутат Кирьянов опроверг массовый рост цен в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru