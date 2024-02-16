19.02.2024 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Российское зерно: Рекорды экспорта и страдания Европы»

Урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году составит 147 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов Федерации. Президент отметил, что прошлый год вообще был рекордный в истории России, урожай зерновых – 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Европа в свою очередь в очередной раз испугалась нового грозного российского «оружия», так некоторые западные политики окрестили активный экспорт зерновых Россией. Глава МИД Франции заявил, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы. А французская пшеница, по его словам, окажется под угрозой на мировых биржах.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

