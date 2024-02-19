«Предмет торга»: Китай закупает украинское зерно вместо российского
Аркадий Злочевский в эфире НСН заявил, что Китай мог бы стать крупнейшим покупателем российского зерна.
Китай не закупает российское зерно, но активно сотрудничает по этому вопросу с Казахстаном и Украиной, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Китай не закупает российское зерно, это чисто политическое решение. Китай рассматривает эти поставки как предмет торга, они чего-то хотят взамен, каких-то преференций. Китай покупает в Казахстане, Украине. Они более жесткие требования предъявляют именно к нашей пшенице почему-то. Но потенциально Китай может стать очень крупным покупателем. Он шесть миллионов тонн купил в рамках зерновой сделки, но все с Украины. Это второе место после Турции, которая купила девять миллионов тонн», - рассказал он.
Запасы зерна в России побили исторический рекорд, что тянет внутренние цены вверх, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru