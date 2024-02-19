«Крупнейший покупатель»: Египет отказался от российского зерна из-за цен
Аркадий Злочевский заявил НСН, что Россия «провалила» последний тендер в Египте.
Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Наши отгрузки находятся на низком уровне. Мы даже последний тендер в Египте проиграли практически целиком и полностью. Там довольно много предложение было с российской стороны, но ни одна поставка не победила. Выиграли три поставки с Украины и Румынии. Российское зерно не прошло, цены оказались слишком высоки. Наши предложения были по 245 долларов, а победили предложения по 238 долларов. Египет – это крупнейший наш покупатель по пшенице, периодически случаются такие провальные периоды. Но на самом деле сейчас на это влияют минимальные цены по продажам, которые устанавливаются чиновниками. Это мешает продажам и создает риски дополнительные», - отметил он.
Глава МИД Франции заявил, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы. А французская пшеница, по его словам, окажется под угрозой на мировых биржах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru