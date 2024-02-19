Злочевский: США хотят запретить партнерам покупать российское зерно
Аркадий Злочевский заявил НСН, что многим странам выгоднее покупать именно российское зерно, несмотря на ограничения.
США хотят ограничить закупки российского зерна для партнеров, но пока им это не удается сделать, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«США финансируют целый ряд потребителей, включая основного нашего покупателя пшеницы – Египет. Там программы по финансированию, но страны покупают на эти деньги наше зерно. Сейчас в США хотят это прекратить. Видимо, какие-то будут ограничения именно на закупки нашего зерна. Конечно, это может сказаться на спросе тех стран, которые пользуются такими инструментами финансирования. Мы знаем, например, что Алжир традиционно закупал во Франции зерно. Именно благодаря тому, что инструменты финансирования позволяли им делать это с большими отсрочками. Но настолько наше зерно за последние два года стало дешевле, чем французское, что Алжиру стало выгоднее покупать у нас с помощью кредитов», - рассказал он.
Глава МИД Франции ранее заявил, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы. А французская пшеница, по его словам, окажется под угрозой на мировых биржах.
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