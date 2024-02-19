«Турция и Египет»: Россия активно расширяет географию поставок зерна

Россия начала активно поставлять зерно в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, но в лидерах по-прежнему Египет и Турция, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«География подросла, сейчас мы очень активно отгружаем зерно в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Раньше отгрузки в эти регионы были в небольших объемах, мы их прилично нарастили. Но все равно в лидерах по покупкам у нас две страны – Египет и Турция», - отметил он.

Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

