«Турция и Египет»: Россия активно расширяет географию поставок зерна
Аркадий Злочевский заявил НСН, что Россия начала активно поставлять зерно в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, в лидерах все еще Турция.
Россия начала активно поставлять зерно в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, но в лидерах по-прежнему Египет и Турция, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«География подросла, сейчас мы очень активно отгружаем зерно в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Раньше отгрузки в эти регионы были в небольших объемах, мы их прилично нарастили. Но все равно в лидерах по покупкам у нас две страны – Египет и Турция», - отметил он.
Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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