«Миллионы долларов»: В зерновом союзе назвали потери России от зерновой сделки
Аркадий Злочевский заявил НСН, что Россия потеряла миллиард и двести миллионов долларов.
Россия в ходе зерновой сделки потеряла миллиард и двести миллионов долларов на фоне повышенного дисконта, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«С прекращением зерновой сделки у нас уменьшился ущерб. В ходе сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. Зерновая сделка приводила к дисконту в 30-40 долларов за тонну в среднем. Сейчас он колеблется в районе 10-15 долларов за тонну. Мы меньше денег теряем при наших отгрузках, это позитивное явление. В целом за время действия сделки мы потеряли миллиард и двести миллионов долларов. Вот такой размер дисконта и снижения наших цен. Просто чистые потери», - рассказал он.
Урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году составит 147 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов Федерации. Президент отметил, что прошлый год был рекордный в истории России, урожай зерновых составил 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Звезду «Пиратов Карибского моря» Кевина Макнелли арестовали в США
- СМИ: В Лобне ликвидировали взрывное устройство в автомобиле
- Песков заявил о «диаметрально противоположных» позициях с Арменией по Украине
- Минобороны: ВСУ химикатами пытаются замедлить наступление России
- Минобороны: Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями
- Военкор Коц заявил, что ему неизвестно о задержании брата с марихуаной в Москве
- У России есть доказательства применения химикатов Киевом
- Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика
- Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля
- Аналитики сообщили о росте трат россиян на продукты на 4,5 тысячи рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru