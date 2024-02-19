«Миллионы долларов»: В зерновом союзе назвали потери России от зерновой сделки

Россия в ходе зерновой сделки потеряла миллиард и двести миллионов долларов на фоне повышенного дисконта, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«С прекращением зерновой сделки у нас уменьшился ущерб. В ходе сделки ущерб доходил до 80 долларов с каждой тонны отгружаемой продукции. Зерновая сделка приводила к дисконту в 30-40 долларов за тонну в среднем. Сейчас он колеблется в районе 10-15 долларов за тонну. Мы меньше денег теряем при наших отгрузках, это позитивное явление. В целом за время действия сделки мы потеряли миллиард и двести миллионов долларов. Вот такой размер дисконта и снижения наших цен. Просто чистые потери», - рассказал он.

Урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году составит 147 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов Федерации. Президент отметил, что прошлый год был рекордный в истории России, урожай зерновых составил 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.

