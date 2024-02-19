В зерновом союзе заявили, что Россия вынуждена снижать цены из-за падения экспорта

За сезон России нужно экспортировать 70 миллионов тонн зерна, тренд по поставкам идет на снижение, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Нам за сезон нужно порядка 70 миллионов тонн экспортировать. Стартовали мы с более высокими темпами по вывозу, чем в прошлом сезоне. Но последние месяцы со второй половины ноября погодные условия не позволяли поддерживать эти темпы. Мы начали сокращать это превышение по отношению к прошлому году. Осенью у нас был рост в 20% по темпу отгрузок, сейчас примерно 15%. В июле мы вывезли 5,6 миллиона тонн, в августе 7,7, в сентябре – 7 миллионов, в ноябре – уже 4 миллиона, в январе – 3,8 миллиона тонн. Сейчас по февралю прогнозируется в районе 4,3 миллиона, но мы не вернемся к тем темпам, с которых начинали сезон. Поставки тормозятся, цены мировые падают. Мы так можем не вывезти значительные объемы, это конкуренция. Приходится цены опускать», - рассказал он.

Россия в ходе зерновой сделки потеряла миллиард и двести миллионов долларов на фоне повышенного дисконта, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

