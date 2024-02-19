В зерновом союзе заявили, что Россия вынуждена снижать цены из-за падения экспорта

Аркадий Злочевский заявил НСН, что за сезон России нужно экспортировать 70 миллионов тонн зерна. 

За сезон России нужно экспортировать 70 миллионов тонн зерна, тренд по поставкам идет на снижение, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Нам за сезон нужно порядка 70 миллионов тонн экспортировать. Стартовали мы с более высокими темпами по вывозу, чем в прошлом сезоне. Но последние месяцы со второй половины ноября погодные условия не позволяли поддерживать эти темпы. Мы начали сокращать это превышение по отношению к прошлому году. Осенью у нас был рост в 20% по темпу отгрузок, сейчас примерно 15%. В июле мы вывезли 5,6 миллиона тонн, в августе 7,7, в сентябре – 7 миллионов, в ноябре – уже 4 миллиона, в январе – 3,8 миллиона тонн. Сейчас по февралю прогнозируется в районе 4,3 миллиона, но мы не вернемся к тем темпам, с которых начинали сезон. Поставки тормозятся, цены мировые падают. Мы так можем не вывезти значительные объемы, это конкуренция. Приходится цены опускать», - рассказал он.

Россия в ходе зерновой сделки потеряла миллиард и двести миллионов долларов на фоне повышенного дисконта, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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