29.06.2020 состоится пресс-конференция, посвященная работе авиационной отрасли в период закрытых границ
Задай свой вопрос: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
29.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Российская авиация после карантина: взлет или посадка».
Авиационная отрасль одна из первых пострадала в связи со вспышкой COVID-19. Границы закрылись и без работы остались сотрудники авиакомпаний. Рынок буквально замер, самолеты простаивают на стоянках, а редкие рейсы по стране не окупают даже авиатопливо. И хотя Росавиация просит правительство возобновить международные авиаперелёты со стран СНГ, эксперты отрасли уверены, что ближнее зарубежье не спасет авиакомпании, если авиасообщение со странами дальнего зарубежья останется закрытым до конца лета.
- Как выживают пилоты и лётный персонал, оставшиеся без работы?
- Какие меры поддержки были оказаны авиакомпаниями своим работникам?
- Какие меры необходимы помимо уже оказанных?
- Какие потери понесли авиакомпании?
- Сколько времени потребуется отрасли для восстановления?
- Как простой самолётов скажется на безопасности полетов?
Участники пресс-конференции:
- Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов;
- Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
- ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 29.06.2020 в 13:00
- Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)