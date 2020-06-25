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Российская авиация после карантина: взлет или посадка

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Начало конференции

13:00

29 июня 2020

29.06.2020 состоится пресс-конференция, посвященная работе авиационной отрасли в период закрытых границ

Задай свой вопрос: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

29.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Российская авиация после карантина: взлет или посадка».

Авиационная отрасль одна из первых пострадала в связи со вспышкой COVID-19. Границы закрылись и без работы остались сотрудники авиакомпаний. Рынок буквально замер, самолеты простаивают на стоянках, а редкие рейсы по стране не окупают даже авиатопливо. И хотя Росавиация просит правительство возобновить международные авиаперелёты со стран СНГ, эксперты отрасли уверены, что ближнее зарубежье не спасет авиакомпании, если авиасообщение со странами дальнего зарубежья останется закрытым до конца лета.

  • Как выживают пилоты и лётный персонал, оставшиеся без работы?
  • Какие меры поддержки были оказаны авиакомпаниями своим работникам?
  • Какие меры необходимы помимо уже оказанных?
  • Какие потери понесли авиакомпании?
  • Сколько времени потребуется отрасли для восстановления?
  • Как простой самолётов скажется на безопасности полетов?

Участники пресс-конференции:

  • Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов;
  • Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.


  • ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 29.06.2020 в 13:00
  • Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)


ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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