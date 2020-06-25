29.06.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Российская авиация после карантина: взлет или посадка».

Авиационная отрасль одна из первых пострадала в связи со вспышкой COVID-19. Границы закрылись и без работы остались сотрудники авиакомпаний. Рынок буквально замер, самолеты простаивают на стоянках, а редкие рейсы по стране не окупают даже авиатопливо. И хотя Росавиация просит правительство возобновить международные авиаперелёты со стран СНГ, эксперты отрасли уверены, что ближнее зарубежье не спасет авиакомпании, если авиасообщение со странами дальнего зарубежья останется закрытым до конца лета.

Как выживают пилоты и лётный персонал, оставшиеся без работы?

Какие меры поддержки были оказаны авиакомпаниями своим работникам?

Какие меры необходимы помимо уже оказанных?

Какие потери понесли авиакомпании?

Сколько времени потребуется отрасли для восстановления?

Как простой самолётов скажется на безопасности полетов?

Участники пресс-конференции:

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов;

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 29.06.2020 в 13:00

Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



