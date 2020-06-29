Авиаперелётам в России предсказали восстановление на 80% уже этим летом
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, что на внутренних рейсах спрос восстановился уже на 40%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Российская авиация после карантина: взлет или посадка».
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН заявил, что летом в России уже почти полностью удастся восстановить объём авиаперевозок.
«Люди, засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции, сейчас реализуют то, что называется отложенным спросом и как угорелые скупают билеты на курорты. Только по российским аэропортам уже порядка 40% пассажиропотока восстановилось. Поэтому летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнётся восстановление полётов на международных воздушных линиях. По крайней мере есть осторожные прогнозы по этому поводу на середину июля», - сказал Олег Пантелеев.
Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в пресс-центре НСН рассказал, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса сказались на работниках гражданской авиации.
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