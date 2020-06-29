Полёт на самолёте в условиях пандемии назвали не более опасным поездки в метро

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла ОНЛАЙН пресс-конференция на тему «Российская авиация после карантина: взлет или посадка».

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в пресс-центре НСН заявил, что риск заражения коронавирусом на борту самолёта не выше чем, при походе в магазин.

«Авиаперелёты не опаснее, чем поход в магазин или поездки в метро. Социальную дистанцию там, конечно, соблюдать невозможно, потому что для этого, загрузка самолёта должна быть 30%, а это нереально. Чтобы компания получала какую-то прибыль загрузка должна быть от 70%. Но отбор воздуха идёт на высоте и температура за бортом там -55 градусов. Там вируса нет. Потом этот же воздух попадает в двигатель, где нагревается до 400 градусов, после чего уже охлаждается до нужной в салоне температуры», - сказал Игорь Дельдюжов.

Его слова подтвердил и исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, который рассказал о мерах противоэпидемиологической предосторожности.

«Риски заражения очень невелики. Во всех лайнерах система кондиционирования воздуха с очень высокой вероятностью защитит пассажиров даже в том случае, если в салоне находится кто-то с подозрением на коронавирус. Дело в том, что весь объём воздуха в самолёте полностью меняется за три минуты. Тот воздух, который забирается из салона проходит не только через нагнетатели, но и через фильтры, которые способны задерживать даже микроорганизмы. Плюс авиакомпании строго следят за тем, чтобы пассажиры носили маски, и если у кого-то её нет, то авиаперевозчик этому человеку её предлагает», - добавил Олег Пантелеев.

Ранее, в ходе пресс-конференции, он заявил, что летом в России уже почти полностью удастся восстановить объём авиаперевозок.

