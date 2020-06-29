«Люди рвутся в небо, а их сокращают»: Профсоюзы рассказали о работниках авиации

«Коронавирус серьёзно сказался на жизни и заработных платах авиационного персонала. Полётов мало, а оплата сдельная, поэтому и зарплаты серьёзно упали у пилотов и бортпроводников. Некоторые авиакомпании издали указы о простое, а это значит, что работники получали только две трети от окладов, а оклады в авиации не большие. Зарплаты могут быть всего 30-40 тысяч рублей. В Аэрофлоте другая система оплаты. Там получается, что командир примерно 130 тысяч рублей получает, а второй пилот около 90 тысяч», - сообщил общественник.

Он также рассказал к каким мерам прибегают авиакомпании по отношению к своим работникам, для сокращения расходов.

«Некоторые авиакомпании выгоняют людей в неоплачиваемые отпуска и, даже, есть попытки сокращения персонала, но они пока не большие. В одной компании издали указ об уменьшении заработной платы. Люди устали сидеть и хотят работать. Рвутся в небо», - добавил Игорь Дельдюжов.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих на встрече с журналистами заявил, что выпускать россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана» можно будет только после того, как возникнет полная уверенность в безопасности авиаперевозок внутри страны. Как подчеркнул глава Минтранса, пока такой готовности нет

