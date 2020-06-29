Аналитик: Авиакомпании остаются на грани банкротства

«По оперативным данным федерального агентства воздушного транспорта за май, российские авиакомпании перевезли всего лишь 8% пассажиров от того объёма, который был годом ранее. Фактически отрасль была введена в состояние шоковой глубокой заморозки. При этом постоянные расходы не зависят от того, выполняют ли компании свою операционную деятельность. Туда входит оплата окладов работникам, лизинг воздушных судов, аренда помещений и так далее. И, например, если в обычное время компания Аэрофлот расходовала порядка 20 млрд рублей в месяц, то сейчас, в связи с коронавирусом, хоть переменные издержки и сократились, но 10-12 млрд рублей в месяц, в качестве расходов, осталось. При этом выручка не сопоставима с этими суммами», - сообщил аналитик.

Он также заявил, что если бы аваиперевозчики выполнили свои обязательства по возврату билетов, то они оказались бы банкротами.

«Кроме того, авиакомпании столкнулись с ситуацией, когда им необходимо возвращать средства за ранее приобретённые билеты. Были оценки, что эта сумма может превышать 60 млрд рублей. Это означает, что если бы все авиакомпании выполнили свои обязательства, то они в одночасье бы оказались банкротами. Сейчас всё ещё сохраняются риски того, что кто-то из перевозчиков может не справится со сложившейся ситуацией», - добавил Олег Пантелеев.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в пресс-центре НСН рассказал, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса сказались на работниках гражданской авиации.

