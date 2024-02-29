5.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Регионы без мигрантов. Как меняется миграционная политика в России»

Около десяти российских регионов уже ввели запреты на работу мигрантов в различных профессиях — от работы в общественном транспорте до занятости в общепите и образовании. Ограничения ввели в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре и Якутии. Недавно перечень таких регионов пополнила Магаданская область. Эксперты высказывают самые разные мнения по поводу данных мер – одни считаю ограничения ошибкой, другие видят в этом позитивное влияние на экономику регионов. Напомним, что по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Есть ли уже положительная динамика от введения ограничений?

Справляются ли сегодня регионы без трудовых мигрантов?

В каких регионах в ближайшее время могут вступить подобные ограничения?

Могут ли ограничения коснуться Москвы и МО?

В каких сферах сегодня больше всего трудится мигрантов?

Участники пресс-конференции:

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

