5.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Регионы без мигрантов. Как меняется миграционная политика в России»
Около десяти российских регионов уже ввели запреты на работу мигрантов в различных профессиях — от работы в общественном транспорте до занятости в общепите и образовании. Ограничения ввели в Калининградской, Калужской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре и Якутии. Недавно перечень таких регионов пополнила Магаданская область. Эксперты высказывают самые разные мнения по поводу данных мер – одни считаю ограничения ошибкой, другие видят в этом позитивное влияние на экономику регионов. Напомним, что по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Есть ли уже положительная динамика от введения ограничений?
- Справляются ли сегодня регионы без трудовых мигрантов?
- В каких регионах в ближайшее время могут вступить подобные ограничения?
- Могут ли ограничения коснуться Москвы и МО?
- В каких сферах сегодня больше всего трудится мигрантов?
Участники пресс-конференции:
- Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;
- Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8