В России предсказали рост притока трудовых мигрантов на 10-15% весной

В свою очередь член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох объяснил такие колебания тем, что часть мигрантов занята на сезонных работах.

«Люди приезжают на летние работы, туда, где требуется дополнительная рабочая сила. Например, они занимаются сельским хозяйством, работают у фермеров, помогают дачникам на приусадебных участках — это касается не только земельных работ, но и, например, строительством, ремонтом. Поскольку в зимний период у таких мигрантов работы нет, летом они зарабатывают деньги, а осенью уезжают домой до весны. Поэтому осенью ожидается отток мигрантов на те же 10-15%», — отметил эксперт.

Ранее Коженов допустил, что ряд ограничений для трудовых мигрантов коснутся некоторых регионов в угоду «модной» тенденции, но усомнился в том, что они будут значительными.

