В России предсказали рост притока трудовых мигрантов на 10-15% весной
Весной в Россию приедут сезонные мигранты для работы в сельском хозяйстве и на приусадебных участках у дачников, прирост составит 10-15%, сказали в эфире НСН Вадим Коженов и Владимир Волох.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил в пресс-центре НСН, что в марте-апреле ожидается сезонный приток мигрантов.
«Это происходит уже много лет подряд, прирост составит 10-15%. Ничего удивительного в этом нет», — сказал Коженов.
В свою очередь член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох объяснил такие колебания тем, что часть мигрантов занята на сезонных работах.
«Люди приезжают на летние работы, туда, где требуется дополнительная рабочая сила. Например, они занимаются сельским хозяйством, работают у фермеров, помогают дачникам на приусадебных участках — это касается не только земельных работ, но и, например, строительством, ремонтом. Поскольку в зимний период у таких мигрантов работы нет, летом они зарабатывают деньги, а осенью уезжают домой до весны. Поэтому осенью ожидается отток мигрантов на те же 10-15%», — отметил эксперт.
Ранее Коженов допустил, что ряд ограничений для трудовых мигрантов коснутся некоторых регионов в угоду «модной» тенденции, но усомнился в том, что они будут значительными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один из энергоблоков Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой
- Украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область
- Умер народный архитектор России Гнедовский
- Минобороны ФРГ намерено вернуть службу по призыву
- Психолог Деулин заявил о необходимости ввести налог на отсутствие детей
- Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами
- Физрук в Петербурге выбил зубы младшекласснику
- Шойгу: В ВС РФ числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих
- СМИ: В России намерены сделать долгосрочные депозиты более выгодными
- Флорист оценила в 1,5 тысяч бюджетный букет к предстоящему 8 Марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru