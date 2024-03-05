«Работящие и непьющие»: В России анонсировали прием на работу мигрантов из КНДР

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил в пресс-центре НСН, что скоро в России смогут нанимать на работу северокорейцев.

«Северокорейцы считаются лучшими работниками, объективно. На них колоссальный спрос. В основном они приезжают сюда под видом студентов — российское законодательство позволяет студентам очной формы трудиться. Не знаю, ходят ли они учиться, но работают прекрасно. И к ним хорошее отношение. Никаких проблем с преступностью, пьянством — идеальные работники», — сказал Коженов.