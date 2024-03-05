«Работящие и непьющие»: В России анонсировали прием на работу мигрантов из КНДР

Северокорейцы — идеальные работники, к тому же непьющие и законопослушные, отношение к ним благожелательное, сказал НСН Вадим Коженов.

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил в пресс-центре НСН, что скоро в России смогут нанимать на работу северокорейцев.

«Северокорейцы считаются лучшими работниками, объективно. На них колоссальный спрос. В основном они приезжают сюда под видом студентов — российское законодательство позволяет студентам очной формы трудиться. Не знаю, ходят ли они учиться, но работают прекрасно. И к ним хорошее отношение. Никаких проблем с преступностью, пьянством — идеальные работники», — сказал Коженов.

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Однако эксперт добавил, что помехой могут стать санкции ООН.

«Проблема вот в чем: помимо визовой квоты, которая на этих ребят уже распространяется, есть санкции ООН, запрещающие любой стране мира привлекать корейцев на работу. И Россия тоже эти санкции учитывает. Сейчас идет разговор, что наша Конституция выше международных запретов. Мы ждем изменений к лету: если все получится, то работодатели смогут через посла оформлять заявки на корейцев — а их 26 млн человек», — отметил он.

Ранее Коженов допустил, что некоторые ограничения для трудовых мигрантов коснутся ряда регионов в угоду «модной» тенденции, но вряд ли они будут значительными.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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