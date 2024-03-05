«Колоссальные суммы»: Вклад мигрантов в ВВП России оценили в 7-8%

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох озвучил в пресс-центре НСН данные экономистов, согласно которым нехватка на рынке труда составляет порядка 4 млн человек.

«В России наблюдается серьезная проблема с демографией. Неслучайно президент России Владимир Путин в своем послании остановился на вопросах демографии, вопросах труда. Образуется ниша в 4 млн рабочих мест, которую необходимо восполнить. И на эти свободные рабочие места привлекаются трудовые мигранты — это не изобретение России, так делается во всем мире. Более того, помимо патентов, помимо выплаченных налогов, самое главное — валовый продукт, который произведен трудом иностранных граждан и остается на территории России. Это касается самых разных отраслей. Специалисты банковской системы давали мне данные, что 7-8% ВВП производится за счет иностранных граждан. Важно, чтобы у нас были реальные расчеты со стороны экономистов. Это же колоссальные суммы, гигантский вклад в благосостояние россиян», — сказал Волох.