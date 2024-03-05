«Колоссальные суммы»: Вклад мигрантов в ВВП России оценили в 7-8%
Сегодня на рынке труда есть миллионы рабочих мест, которые надо заполнить, по мнению экономистов, трудовые мигранты производили 7-8% ВВП России, сказал в эфире НСН Владимир Волох.
Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох озвучил в пресс-центре НСН данные экономистов, согласно которым нехватка на рынке труда составляет порядка 4 млн человек.
«В России наблюдается серьезная проблема с демографией. Неслучайно президент России Владимир Путин в своем послании остановился на вопросах демографии, вопросах труда. Образуется ниша в 4 млн рабочих мест, которую необходимо восполнить. И на эти свободные рабочие места привлекаются трудовые мигранты — это не изобретение России, так делается во всем мире. Более того, помимо патентов, помимо выплаченных налогов, самое главное — валовый продукт, который произведен трудом иностранных граждан и остается на территории России. Это касается самых разных отраслей. Специалисты банковской системы давали мне данные, что 7-8% ВВП производится за счет иностранных граждан. Важно, чтобы у нас были реальные расчеты со стороны экономистов. Это же колоссальные суммы, гигантский вклад в благосостояние россиян», — сказал Волох.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля, отметил, что на российском рынке труда не хватает 2,5 млн человек. По словам президента, это в 2,5 раза превышает количество безработных (сейчас таковых в России 460 тысяч человек). Вместе с тем глава государства указал на необходимость качественного улучшения работы по привлечению трудовых мигрантов, следует добиться, чтобы они соблюдали российские законы и традиции, подчеркнул Путин.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов подтвердил острую нехватку трудовых мигрантов в российских регионах, причем, отметил он, чем крупнее российский субъект, тем острее этот дефицит ощущается.
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