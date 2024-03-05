Опасные ограничения: В России пожаловались на дефицит трудовых мигрантов

При этом эксперт допустил, что некоторые ограничения коснутся ряда регионов в угоду «модной» тенденции, но вряд ли они будут значительными.

«Одним из первых “ограничителей” (еще до начала СВО) стала Калужская область. Но где ограничили работу мигрантов? В кафе и такси, то есть в тех сферах, которые в регионе особым спросом не пользуются. У нас пять миллионов иностранных граждан получили российское гражданство. И все такие ограничения, как показывает практика, приводят к тому, что на двери кафе будет написано: “Требуется официант (гражданство РФ)”. Человек азиатской внешности как был в кафе, так и остался, только уже с российским гражданством. И можно жаловаться куда угодно, хоть президенту, но есть закон, в котором прописано понятие гражданства, промежуточного миграционного статуса, разрешения на временное проживание и вида на жительство», — добавил он.

Коженов также отметил, что ни один руководитель региона никогда не запретит деятельность мигрантов, если это пагубно отразится на отрасли.

«Конечно, есть федеральные ограничения, выносятся постановлением правительства, например, иностранные граждане не могут работать в аптеках из-за опасности нелегальной реализации наркосодержащих препаратов и прекурсоров. Но все остальные виды ограничений не приводят к тому, что люди, против которых выступают все запрещающие, реально уходят из этой сферы. Ни один руководитель региона никогда не запретит что-то настолько серьезно, чтобы это покачнуло отрасль, потому что это его хлеб. Люди платят налоги, растет стоимость патента», — заявил эксперт по работе с мигрантами.

Ранее Коженов заявил, что если работодатели будут обеспечивать трудовых мигрантов жильем, то работники никуда не денутся, при этом за ними сохранится контроль.

