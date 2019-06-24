24.06.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа такси: Сколько стоит безопасность?»

До конца года в Госдуме планируют принять новый закон, который будет регулировать работу таксистов и агрегаторов такси. Председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что законопроект будет принят до конца июля и вступит в силу уже в этом году. Инициатива ограничит рабочее время водителей, обяжет их иметь регистрацию в России, установит предельный возраст автомобиля, а также увеличит размер компенсационной выплаты в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Эксперты рынка уверены, что эти меры приведут к росту цен на услуги такси. Кроме того, могут пострадать не только потребители услуг, но и агрегаторы. Так, в конце мая было зарегистрировано резкое падение стоимости акций «Яндекса» более чем на 7%, которое ряд экспертов связывает с реакцией иностранных инвесторов «Яндекс. Такси» на этот законопроект.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут к каким изменениям на рынке транспортных услуг, а в частности на рынке такси приведёт реформирующий законопроект.

Участники пресс-конференции:



Член общественного совета Министерства транспорта России, представитель профсоюза «Таксист» Андрей Попков;

Правозащитник в сфере легкового такси, представитель общественного движения "Синие Ведёрки" Гращенкова Елена;

Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк;

Председатель Общественного Движения "Форум такси" Олег Амосов;



Приглашен:

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству, член Центрального штаба ОНФ, президент Объединения юридических лиц «Союз транспортников России» Виталий Ефимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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