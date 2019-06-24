Реформа такси: Сколько стоит безопасность?
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Начало конференции
13:00
24 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
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24.06.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая законопроекту регулирующему работу такси и его влиянию на этот рынок
24.06.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реформа такси: Сколько стоит безопасность?»
До конца года в Госдуме планируют принять новый закон, который будет регулировать работу таксистов и агрегаторов такси. Председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что законопроект будет принят до конца июля и вступит в силу уже в этом году. Инициатива ограничит рабочее время водителей, обяжет их иметь регистрацию в России, установит предельный возраст автомобиля, а также увеличит размер компенсационной выплаты в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Эксперты рынка уверены, что эти меры приведут к росту цен на услуги такси. Кроме того, могут пострадать не только потребители услуг, но и агрегаторы. Так, в конце мая было зарегистрировано резкое падение стоимости акций «Яндекса» более чем на 7%, которое ряд экспертов связывает с реакцией иностранных инвесторов «Яндекс. Такси» на этот законопроект.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут к каким изменениям на рынке транспортных услуг, а в частности на рынке такси приведёт реформирующий законопроект.
Участники пресс-конференции:
- Член общественного совета Министерства транспорта России, представитель профсоюза «Таксист» Андрей Попков;
- Правозащитник в сфере легкового такси, представитель общественного движения "Синие Ведёрки" Гращенкова Елена;
- Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк;
- Председатель Общественного Движения "Форум такси" Олег Амосов;
Приглашен:
- Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству, член Центрального штаба ОНФ, президент Объединения юридических лиц «Союз транспортников России» Виталий Ефимов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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