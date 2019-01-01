Агрегаторов такси обвинили в «рабовладельческом» отношении к водителям

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. Эксперты рынка уверены, что эти меры приведут к росту цен на услуги такси. Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк на пресс-конференции НСН уверил, что этого не произойдет, если умерить аппетиты агрегаторов, которые держат таксистов практически в рабском положении.

«Если до 10% сократить процентную ставку агрегаторов, то цены могут и не возрасти. Если опираться на мировой опыт, то в Москве стоимость обработки заказа с учетом всех коммерческих составляющих колеблется в пределах 50 копеек – одного рубля. Мы просили агрегатора обосновать, почему там забирают от 30% выручки и 90% заработка. Люди живут как рабы в машине, нет трудовых отношений… Мы предлагаем компаниям, живущим в виртуальном пространстве, отказаться от рабовладельческого отношения к водителям», - рассказал Евгений Грэк.