«Стоп нелегал»: В такси должны работать только водители с российскими правами

Закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк на пресс-конференции НСН заявил, что допускать к работе в такси граждан с национальными водительскими правами.

«Иностранцы не знают инфраструктуры, языка…С появлением запрета на работу водителей с иностранными правами мы вздохнули чуть свободнее, а когда сделали послабления для водителей из стран, где русский язык, в том числе, является официальным, стали покупать права киргизские, белорусские. И это большая проблема. Сотрудники полиции знают, как должны выглядеть российские права, но невозможно держать форму удостоверений стран бывшего СССР. В законе должно быть прописано, что работать в такси могут только водители с российским водительским удостоверением. Нельзя больше делать никаких послаблений», - отметил Грэк.