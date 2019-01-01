«Стоп нелегал»: В такси должны работать только водители с российскими правами
Закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк на пресс-конференции НСН заявил, что допускать к работе в такси граждан с национальными водительскими правами.
«Иностранцы не знают инфраструктуры, языка…С появлением запрета на работу водителей с иностранными правами мы вздохнули чуть свободнее, а когда сделали послабления для водителей из стран, где русский язык, в том числе, является официальным, стали покупать права киргизские, белорусские. И это большая проблема. Сотрудники полиции знают, как должны выглядеть российские права, но невозможно держать форму удостоверений стран бывшего СССР. В законе должно быть прописано, что работать в такси могут только водители с российским водительским удостоверением. Нельзя больше делать никаких послаблений», - отметил Грэк.
Напомним, подобную идею озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, в окончательной версии проекта должен присутствовать пункт о том, что только граждане России могут быть водителями на территории Российской Федерации. Плохое знание языка и города может привести к неприятным последствиям, считает Жириновский.
Правозащитник в сфере легкового такси, представитель общественного движения «Синие Ведёрки» Елена Гращенкова на пресс-конференции НСН отметила, что документ ставит под угрозу пассажиров, лишая их всякой защиты.
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