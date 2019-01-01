«Синие ведерки»: Закон об агрегаторах - лоббирование интересов такси

Закон об агрегаторах такси должен вступить в силу уже в текущем году. Как сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, документ дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя

Правозащитник в сфере легкового такси, представитель общественного движения «Синие Ведёрки» Елена Гращенкова на пресс-конференции НСН отметила, что документ ставит под угрозу пассажиров, лишая их всякой защиты.

«Начнем с того, что термин «реформирующий» по отношению к этому законопроекту некорректен. Считаю, что документ существенно ухудшит положение пассажира. Его цель вывести из зоны ответственности агрегаторы, и это очень опасно. Сейчас все права пассажиров защищены действующим законодательством, никакого другого нам не нужно, тем более, в том виде, в том виде, в котором он сейчас нам представлен. Что касается безопасности пассажира, это водитель. А в новом законе прописано, что у водителя должны быть права и стаж не менее трех лет. И всё...Этот закон – инструкция по транспортным средствам, и под видом такси нам пытаются навязать каршеринг, где любой человек может взять любой автомобиль и отвечает сама за себя, а нам нужно, чтобы отвечали за нас – это принципиальная разница»,- отметила Гращенкова.

Ранее представитель профсоюза «Таксист» Андрей Попков в эфире НСН отметил, что законопроект должен четко отрегулировать отношения между агрегаторами и водителями, зарегистрированными в системе, но по сути остающимися бесправными.

