Профсоюз «Таксист»: Рынок такси криминален на 90%

Госдума до конца года планирует принять новый закон, который будет регулировать работу таксистов в и агрегаторов такси. Документ ограничит рабочее время водителей, обяжет их иметь регистрацию в России, установит предельный возраст автомобиля, а также увеличит размер компенсационной выплаты в случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Член общественного совета Министерства транспорта России, представитель профсоюза «Таксист» Андрей Попков на пресс-конференции НСН обозначил главные проблемы отрасли, уточнив, что проблемной является практически каждый пункт.

«Отрасль таки криминальная на 90%, потому что не прописаны трудовые отношения. Либо не работают уполномоченные органы, либо все поют под дудку агрегаторов. Мы предлагаем признать агрегаторы работодателями, раз они устанавливают тарифы, по поводу или без, значит, они исполняют функции работодателями. Нужно оформлять водителей, выплачивать зарплату, а в среднем - это 50 тысяч рублей. Еще одна проблема – отсутствие профессионального обучения и образования таксистов. Иностранцам нужно запретить работу в такси, много преступлений связано с ними. Еще проблема: у нас очень много служб такси, а по сути, они создают друг другу проблемы. И еще важно актуализировать проблему безопасности труда водителя, которые работают по 12 – 16 часов, чтобы что-то заработать», - рассказал Андрей Попков.

Эксперты рынка уверены, что эти меры приведут к росту цен на услуги такси. Кроме того, могут пострадать не только потребители услуг, но и агрегаторы.

