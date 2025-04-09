11.04.2025 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реестр женатиков: Как бороться с изменами в России»
По данным ВЦИОМ, 42% партнёров замечали, что им изменяли, 32% опрошенных заявили, что такое могло произойти, но им неизвестно и только 21% уверены, что измен не было. При этом более 56% россиян заявили, что никогда не изменяли. Причины измены сплошь уважительные: сексуальная неудовлетворенность — 73%, эмоциональная неудовлетворенность — 72%, проблемы коммуникации — 71%.
Общественники обратились в Госдуму с инициативой создать в России «реестр» граждан, состоящих в браке, чтобы помочь снизить число обманутых матерей-одиночек. Депутат Госдумы Виталий Милонов эту идею поддержал, так как считает, что это поможет в борьбе с обманом при знакомстве.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая;
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;
- Психолог Анна Баленко;
- Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Сколько пар разводится на фоне измены?
- Как мошенники могут воспользоваться «реестром женатых»?
- Влияет ли измена на раздел имущества после развода?
- Можно ли простить измену?
- По каким причинам чаще всего происходят измены?
- Кто изменяет чаще: мужчины или женщины?
- Влияет ли на семейные отношения брачный контракт?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8