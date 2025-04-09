11.04.2025 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Реестр женатиков: Как бороться с изменами в России»

По данным ВЦИОМ, 42% партнёров замечали, что им изменяли, 32% опрошенных заявили, что такое могло произойти, но им неизвестно и только 21% уверены, что измен не было. При этом более 56% россиян заявили, что никогда не изменяли. Причины измены сплошь уважительные: сексуальная неудовлетворенность — 73%, эмоциональная неудовлетворенность — 72%, проблемы коммуникации — 71%.

Общественники обратились в Госдуму с инициативой создать в России «реестр» граждан, состоящих в браке, чтобы помочь снизить число обманутых матерей-одиночек. Депутат Госдумы Виталий Милонов эту идею поддержал, так как считает, что это поможет в борьбе с обманом при знакомстве.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая;

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Психолог Анна Баленко;

Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько пар разводится на фоне измены?

Как мошенники могут воспользоваться «реестром женатых»?

Влияет ли измена на раздел имущества после развода?

Можно ли простить измену?

По каким причинам чаще всего происходят измены?

Кто изменяет чаще: мужчины или женщины?

Влияет ли на семейные отношения брачный контракт?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



