Волынец назвала сомнительной идею «реестра женатиков»
Данные о браке - это персональная информация, которую граждане не обязаны разглашать, сказала в эфире НСН Ирина Волынец.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на пресс-конференции в НСН раскритиковала идею создания в России реестра граждан, состоящих в браке.
«Само название "реестр женатиков" носит несколько ироничный и уничижительный характер, при этом замужняя женщина тоже состоит в браке. Тут не надо сосредотачиваться исключительно на мужчинах. Даже если гипотетически предположить, что будет создан этот реестр, эта инициатива более чем спорная. Эта идея сомнительна. Плюс семейное положение – это конфиденциальная информация. У нас есть закон о защите персональных данных, и состоит человек в браке или нет, это в некоторой степени его персональные данные, которые он имеет право и не сообщать», - сказала Волынец.
При этом она пояснила, в чем именно минусы этой идеи.
«У нас какая цель? Чтобы мужчины, состоящие в браке, не вводили в заблуждение других женщин, с которыми они могут завязать романтические или интимные отношения? Мужчина, состоящий в реестре, может быть на самом деле не женат, потому что есть случаи, что люди фактически развелись, но развод по каким-то причинам не оформили. И наоборот: у нас много случаев, когда счастливая многодетная семья живет без заключения брака», - разъяснила детский омбудсмен.
Ранее сообщалось, что общественники обратились в Госдуму с просьбой создать в России реестр состоящих в браке граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги». По их мнению, это поможет снизить число обманутых матерей-одиночек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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