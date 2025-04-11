Волынец назвала сомнительной идею «реестра женатиков»

При этом она пояснила, в чем именно минусы этой идеи.

«У нас какая цель? Чтобы мужчины, состоящие в браке, не вводили в заблуждение других женщин, с которыми они могут завязать романтические или интимные отношения? Мужчина, состоящий в реестре, может быть на самом деле не женат, потому что есть случаи, что люди фактически развелись, но развод по каким-то причинам не оформили. И наоборот: у нас много случаев, когда счастливая многодетная семья живет без заключения брака», - разъяснила детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что общественники обратились в Госдуму с просьбой создать в России реестр состоящих в браке граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги». По их мнению, это поможет снизить число обманутых матерей-одиночек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

