«Я - Казанова!»: Психолог объяснила, что изменами бравируют только мужчины
Нельзя говорить, что «все мужики изменяют», потому что женщины стараются умалчивать о своих любовных приключениях, сказала в эфире НСН Анна Баленко.
Мужчины гордятся изменами, при этом женщины идут на сторону также часто, но предпочитают это не афишировать, заявила на пресс-конференции в НСН психолог Анна Баленко.
«Женщины и мужчины изменяют поровну, это 50 на 50. При этом мужчины бравируют фактом измены, а женщины стараются об этом умалчивать. До сих пор темы измен для мужчин – это а ля Казанова. Поэтому здесь не нужно говорить , что все мужики изменяют, а женщины - кто-то плохой, а кто-то хороший», - пояснила Баленко.
При этом, по ее мнению, измены не является первопричиной большинства разводов.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее объяснила в пресс-центре НСН, почему считает спорной идею создания реестра состоящих в браке граждан.
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