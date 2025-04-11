«Закон о кольце?»: Депутат Буцкая отвергла идею реестра женатых россиян

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее также раскритиковала в пресс-центре НСН идею создания «реестра женатиков».

Ранее общественники обратились в Госдуму с просьбой создать в России реестр состоящих в браке граждан, привязанный к «Госуслугам». По их мнению, это поможет снизить число обманутых матерей-одиночек. Эту идею поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



