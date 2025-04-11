«Закон о кольце?»: Депутат Буцкая отвергла идею реестра женатых россиян
Помогать женщинам надо не реестрами или «законом об обручальном кольце», а инфраструктурой поддержки, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Госдума не обсуждала предложение о создании реестра состоящих в браке россиян, породившее ряд других странных идей, заявила на пресс-конференции в НСН первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Много вопросов внутри семьи мы как государство решить не можем. Государство может подойти к двери квартиры, но внутрь мы зайти не можем и отрегулировать отношения в семье. Здесь нужно создать инфраструктуру помощи и поддержки для женщин, и никакими не реестрами. Конечно, мы не обсуждали и не прорабатывали такое предложение. Наоборот, мы только за все хорошее и доброе. На фоне этой идеи кто-то предлагал делать тем, кто женился, татуировки в виде обручального кольца или попросить Госдуму принять "закон об обручальном кольце", чтобы его надо было носить всегда», - сказала Буцкая.
Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее также раскритиковала в пресс-центре НСН идею создания «реестра женатиков».
Ранее общественники обратились в Госдуму с просьбой создать в России реестр состоящих в браке граждан, привязанный к «Госуслугам». По их мнению, это поможет снизить число обманутых матерей-одиночек. Эту идею поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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